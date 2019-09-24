Как нужно краситься, если имеете чувствительную кожу

Если у вас чувствительная кожа, следует подготовить ее перед макияжем, не пользоваться минеральной и органической косметикой и обращать внимание на срок годности.
Чувствительную кожу необходимо увлажнять. Это могут быть увлажняющие кремы и термальная вода.
Косметика с пометкой на 100% натуральный состав может не сразу помочь. Все зависит от ингредиентов.
На этикетках не всегда пишут о том, как долго прослужит средство. Это очень важная информация, и если она отсутствует, лучше обойдите этот продукт.
Чаще всего для обладательниц чувствительной кожи подходит BB-крем, рассказывает ukr.media.
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Если неровная поверхность лица, выбирайте бьюти-блендер но не пользуйтесь латексом. Он вызывает аллергию.
Выбирайте нейтральные тона теней. Чем ярче и интенсивнее их цвет, тем выше вероятность получить аллергическую реакцию.
После того, как макияж завершен, выберите фиксирующим спрей, распылив его в несколько пшиков. Так косметика точно никуда не поплывет и не скатиться в случае жары или дождя.
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