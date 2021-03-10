Как не упустить шанс на бесплатную Covid-вакцинацию

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 711
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 612
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 1899
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 1107
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2016
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1377
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2016
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 405
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 13:13

Как не упустить шанс на бесплатную Covid-вакцинацию

  Комментировать
Как не упустить шанс на бесплатную Covid-вакцинацию
Вакцины против коронавируса в пределах Украины бесплатны, а вакцинация проводится на добровольной основе. Фото: pexels.com

Украинцы не смогут выбирать производителя вакцины против Covid-19. В случае отказа от государственной вакцинацию тем препаратом, который есть в наличии, человек теряет шанс на бесплатную процедуру в будущем.

Об этом заявил тренер мобильных бригад, заведующий кафедрой семейной медицины и амбулаторной помощи Ужгородского национального университета Павел Колесник, пишет KP.UA.

"Какая еще вакцина зайдет в страну, сегодня не известно. Прививать будут той, которая есть в наличии на конкретном этапе. И если, например, человек откажется от вакцинации, то второй возможности сделать прививку бесплатно в рамках государственной программы у него уже не будет. На случай отказа от вакцинации формируется группа запаса, из нее региональный координатор подберет людей и пригласит на прививку вне очереди. Европейский план грамотно построен, без блата и нечестного выбора контингента для вакцинации. Это открытая и справедливая система", – сказал врач.

Вакцины против коронавируса в пределах Украины бесплатны, а вакцинация проводится на добровольной основе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины

Запись на вакцинацию стартовала 1 марта. В Украине есть 3 способа для регистрации на прививку против коронавируса. Пока что в страну завезли индийский препарат AstraZeneca, изготовленный по технологии оксфордского бренда. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как не упустить шанс на бесплатную Covid-вакцинацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 68908
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 14553
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 10809
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9027
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 8469
Здоровье
"Коронавирус ударил по печени и убивал все живое" - роженицу с ковидом вытащили с того света
"Коронавирус ударил по печени и убивал все живое" - роженицу с ковидом вытащили с того света Просмотров: 171
В Украине в разгаре вакцинация - какие регионы наиболее активны
В Украине в разгаре вакцинация - какие регионы наиболее активны Просмотров: 180
Топ-10 продуктов, которые в пост заменят мясо и молоко
Топ-10 продуктов, которые в пост заменят мясо и молоко
 Просмотров: 360
Коронавирус в Украине: имеем более 6 тыс. новых больных и 219 смертей
Коронавирус в Украине: имеем более 6 тыс. новых больных и 219 смертей Просмотров: 423
Нашли способ снизить риск смерти от болезней сердца
Нашли способ снизить риск смерти от болезней сердца Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 469
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть