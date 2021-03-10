Как не упустить шанс на бесплатную Covid-вакцинацию

Вакцины против коронавируса в пределах Украины бесплатны, а вакцинация проводится на добровольной основе. Фото: pexels.com

Украинцы не смогут выбирать производителя вакцины против Covid-19. В случае отказа от государственной вакцинацию тем препаратом, который есть в наличии, человек теряет шанс на бесплатную процедуру в будущем.

Об этом заявил тренер мобильных бригад, заведующий кафедрой семейной медицины и амбулаторной помощи Ужгородского национального университета Павел Колесник, пишет KP.UA.

"Какая еще вакцина зайдет в страну, сегодня не известно. Прививать будут той, которая есть в наличии на конкретном этапе. И если, например, человек откажется от вакцинации, то второй возможности сделать прививку бесплатно в рамках государственной программы у него уже не будет. На случай отказа от вакцинации формируется группа запаса, из нее региональный координатор подберет людей и пригласит на прививку вне очереди. Европейский план грамотно построен, без блата и нечестного выбора контингента для вакцинации. Это открытая и справедливая система", – сказал врач.

Вакцины против коронавируса в пределах Украины бесплатны, а вакцинация проводится на добровольной основе.

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Запись на вакцинацию стартовала 1 марта. В Украине есть 3 способа для регистрации на прививку против коронавируса. Пока что в страну завезли индийский препарат AstraZeneca, изготовленный по технологии оксфордского бренда. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech.