Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 45
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 666
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1080
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 504
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1233
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1872
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3537
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 855
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
8
7
3
3
4
Людей выпустили после двухнедельной изоляции
Людей выпустили после двухнедельной изоляции
&quot;Заборонено приймати ванну після десятої вечора&quot; – українка про життя в Швейцарії
"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Дело Стерненка-Демчука: как в суде объяснили бюсты вождей коммунизма у дома коллеги
Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 270
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 306
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 504
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 261
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
суббота, 06 марта 2021 13:52

Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины

  Комментировать
Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины
Минздрав хочет оштрафовать "Лекхим" из-за задержки поставки китайской вакцины Sinovac. Фото: unsplash

В Министерстве здравоохранения хотят оштрафовать фармацевтическую компанию "Лекхим", которая была должна поставлять в Украину китайскую вакцину против коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко отметил, что компания "не соблюдает установленных сроков" поставки вакцины. За это в контракте предусмотрены штрафы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Иващенко.

Препарат Sinovac зарегистрировали в Китае еще 6 февраля. Компания-поставщик должна была доставить первые 700 тыс. доз вакцины в Украину до 7 марта. Сейчас "Лекхим" планирует поставить 1-ю партию вакцины до 15 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько Covid-вакцина будет стоить в частных клиниках

Иващенко утверждает, что сейчас Минздрав может оштрафовать компанию на сумму в 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

30 декабря 2020 года в правительстве сообщили, что Украина должна получить 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac. Через некоторое время стало известно, что поставкой препарата в Украине будет заниматься частная группа компаний "Лекхим". 6 февраля в Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Это 2-я вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора.

Впоследствии к изданию Reuters попало письмо компании "Лекхим". В нем компания просит разрешения у правительства перенести 1-ю поставку на апрель. Проблема возникла из-за задержки со стороны регулирующих органов. Речь идет о запоздалом решении Китая об одобрении вакцин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
марта

Людей выпустили после двухнедельной изоляции

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 18378
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 16074
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 8559
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 6390
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 6255
Общество
С понедельника еще одна область Украины попадет в красную зону
С понедельника еще одна область Украины попадет в красную зону Просмотров: 738
Из-за обострения ситуации с Covid-19 учеников переводят на дистанционное обучение
Из-за обострения ситуации с Covid-19 учеников переводят на дистанционное обучение Просмотров: 657
Депрессия может убить. Как быстро избавиться от недуга
Депрессия может убить. Как быстро избавиться от недуга
 Просмотров: 396
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
25
 Просмотров: 666
Как вернуть в свою жизнь успех и деньги
Как вернуть в свою жизнь успех и деньги
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
14
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
5
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
4
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
Голосов: 55461
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть