Минздрав хочет оштрафовать компанию-поставщика из-за задержки китайской вакцины

Минздрав хочет оштрафовать "Лекхим" из-за задержки поставки китайской вакцины Sinovac. Фото: unsplash

В Министерстве здравоохранения хотят оштрафовать фармацевтическую компанию "Лекхим", которая была должна поставлять в Украину китайскую вакцину против коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко отметил, что компания "не соблюдает установленных сроков" поставки вакцины. За это в контракте предусмотрены штрафы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Иващенко.

Препарат Sinovac зарегистрировали в Китае еще 6 февраля. Компания-поставщик должна была доставить первые 700 тыс. доз вакцины в Украину до 7 марта. Сейчас "Лекхим" планирует поставить 1-ю партию вакцины до 15 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько Covid-вакцина будет стоить в частных клиниках

Иващенко утверждает, что сейчас Минздрав может оштрафовать компанию на сумму в 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

30 декабря 2020 года в правительстве сообщили, что Украина должна получить 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac. Через некоторое время стало известно, что поставкой препарата в Украине будет заниматься частная группа компаний "Лекхим". 6 февраля в Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Это 2-я вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора. Впоследствии к изданию Reuters попало письмо компании "Лекхим". В нем компания просит разрешения у правительства перенести 1-ю поставку на апрель. Проблема возникла из-за задержки со стороны регулирующих органов. Речь идет о запоздалом решении Китая об одобрении вакцин.