Поставка китайской вакцины Sinovac может перенестись на апрель - СМИ

Китайскую вакцину в Украину завезут с задержкой. Фото:pexels

Китайская компания Sinovac может задержать поставку вакцин в Украину.

Об этом пишет Reuters.

В издание попало письмо компании "Лекхим", которая является украинским поставщиком. В нем компания просит разрешения в правительства перенести 1-ю поставку на апрель.

Проблема возникла из-за задержки со стороны регулирующих органов. Речь идет о запоздалом решении Китая об одобрении вакцин.

Согласно письму "Лекхим" к украинскому правительству, план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - пишут в письме.

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Отмечается, что импортер просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок надо эффективность не менее 70%.

6 февраля в Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Это 2-я вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора.