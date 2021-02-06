В Китае одобрили вакцину Sinovac

Китайский регулятор одобрил еще один препарат от коронавируса. Фото: Reuters

В Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech.

Это вторая вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора. Об этом сообщает AFP.

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Вакцину Sinovac уже внедрили для групп повышенного риска заражения вирусом, но одобрение китайских властей позволяет ее широкое применение.

Одобрение получили после нескольких испытаний вакцины - как внутри страны, так и за рубежом, в Бразилии и Турции.

Комендантский час объявили в столице Кубы Гаване. Такая мера власть приняла на фоне вспышки коронавируса нового типа.