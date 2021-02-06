В Китае одобрили вакцину Sinovac

В Китае одобрили вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech.
Это вторая вакцина, которая получила одобрение китайского регулятора. Об этом сообщает AFP.
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Вакцину Sinovac уже внедрили для групп повышенного риска заражения вирусом, но одобрение китайских властей позволяет ее широкое применение.
Одобрение получили после нескольких испытаний вакцины - как внутри страны, так и за рубежом, в Бразилии и Турции.
Комендантский час объявили в столице Кубы Гаване. Такая мера власть приняла на фоне вспышки коронавируса нового типа.
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