Как не набрать лишний вес

Майже кожній жінці відомий стан, коли сідаєш на дієту, дотримуєшся правильного харчування, тренуєшся, відмовляєш собі у багато чому заради омріяних сантиметрів

Для того, чтобы иметь хорошую фигуру стоит медленно есть, пить воду и полноценно спать.

Чем медленнее есть, тем меньше риск съесть что-то сверх меры.

Если после стакана воды не хочется есть, то была просто жажда. Ешьте после воды, если голод не утолена.

После плохого сна, больше вероятность набрать вес, рассказывает www.rbc.ua.

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Ожирением также влияет стресс и нервный срыв. У каждого свой организм, но так в большинстве.

Ешьте меньше сладостей и продуктов с сахаром.

Кофе и чай может стимулировать метаболизм на 3-11%.

Врачи отмечают, если резко терять вес может ухудшиться иммунитет, поэтому ешьте много витаминов и откажитесь от вредных привычек.