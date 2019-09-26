Как начать правильно питаться

Овощи должны быть в вашем рационе на завтрак, обед и ужин

Для того, чтобы настроить правильное питание стоит пить много воды, есть белки и овощи.

Пейте ежедневно по 2 литра воды. Если не удается добавляйте мяту или лимон.

Можно ставить будильник или даже бутила перед собой.

С каждым приемом пищи количество овощей должно увеличиваться.

На ужин обязательно есть салат.

Не избегайте полностью углеводов. Они обеспечивают энергией и помогают выровнять уровень сахара с утра после пробуждения.

Животный белок усваивается на 80-90%, а растительный на 60% в организме. Белок необходимо добавлять к каждому приему пищи, рассказывает www.segodnya.ua.

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Жиров также необходимо есть в меру, но каждый раз.

Можно добавлять различные специи. Они безвредны и придадут приятный вкус каждому блюду.

Всегда необходимо держать баланс.

Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы. Конечно же, он будет поощрять потребление такой пищи но при этом выделяя нейромедиатор дофамин.