Как начать правильно питаться

Для того, чтобы настроить правильное питание стоит пить много воды, есть белки и овощи.
Пейте ежедневно по 2 литра воды. Если не удается добавляйте мяту или лимон.
Можно ставить будильник или даже бутила перед собой.
С каждым приемом пищи количество овощей должно увеличиваться.
На ужин обязательно есть салат.
Не избегайте полностью углеводов. Они обеспечивают энергией и помогают выровнять уровень сахара с утра после пробуждения.
Животный белок усваивается на 80-90%, а растительный на 60% в организме. Белок необходимо добавлять к каждому приему пищи, рассказывает www.segodnya.ua.
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Жиров также необходимо есть в меру, но каждый раз.
Можно добавлять различные специи. Они безвредны и придадут приятный вкус каждому блюду.
Всегда необходимо держать баланс.
Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы. Конечно же, он будет поощрять потребление такой пищи но при этом выделяя нейромедиатор дофамин.
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