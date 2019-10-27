Как может навредить сухой воздух в помещении

Одним из методов увлажнения воздуха в комнате есть необходимость ее проветривания. Фото: dovidkam.com

Негативное влияние на здоровье человека может произвести сухой воздух в помещении.

Этот факт подтверждают медики и добавляют, что из-за этого может снизиться работоспособность, пишет Ukrhealth.net

Наиболее актуальной эта проблема становится в осенне-зимний период. Кондиционеры, обогреватели или отопления делают воздух недостаточно увлажненним.

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Если уровень влажности в помещении ниже 40-60%, то слизистые поверхности сложнее очищаются самостоятельно. Такой риск подхватить инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем. Из-за недостатка кислорода может снизиться работоспособность, появиться сонливость и ухудшиться концентрация.

В сухих помещениях влага быстрее испаряется и из кожи, поэтому она шелушится, появляется ощущение стянутости. Можно повышать влажность за счет специальных приборов, также рекомендуется чаще проветривать комнату, проводить влажную уборку. Добавить кислорода помогут и некоторые цветы: драцена, фикус, гибискус и другие.

По мнению эксперта по преобразованию захламленных помещений, японки Мари Кондо, грамотная уборка – это то же, что и духовная практика. Уважение к вещам, благодарность им за службу и целенаправленное прощание с ними помогает обрести гармонию и спокойствие в душе, в бизнесе и в отношениях с другими людьми.