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четверг, 17 октября 2019 01:35

Японское искусство уборки: как навсегда навести порядок дома

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Приходилось ли вам замечать, что после очередной уборки, ненужные, бесполезные вещи вновь оказываются разбросанными по всему дому? И не важно, сколько часов или даже дней вы потратили на наведение порядка, эффект захламленности не покидает вас.

По мнению эксперта по преобразованию захламленных помещений, японки Мари Кондо, грамотная уборка – это то же, что и духовная практика. Уважение к вещам, благодарность им за службу и целенаправленное прощание с ними помогает обрести гармонию и спокойствие в душе, в бизнесе и в отношениях с другими людьми.

Каждой вещи - свое место

Смысл определения конкретных мест для хранения вещей состоит в том, чтобы свое место было у каждой. Почему это так важно? Потому что существование "беспризорной" вещи умножает шансы на то, что ваше пространство снова станет захламленным. К примеру, у вас есть полка, на которой ничего не лежит. Что произойдет, если кто-то оставит на этой полке предмет, для которого нет специально отведенного места? Этот единственный предмет и станет причиной вашего краха. Не успеете вы оглянуться, как это пространство, которое создавало ощущение порядка, будет завалено вещами.

Свое место для каждой вещи нужно определить всего лишь один раз. Результаты вас изумят. Вы перестанете покупать больше, чем вам нужно. Принадлежащие вам вещи больше не будут накапливаться.

Избавиться от ненужного

На самом деле пространства для хранения в вашей комнате вполне достаточно. В действительности проблема состоит в том, что мы имеем гораздо больше вещей, чем хочется или нужно. Как только вы научитесь правильно проводить отбор среди своих вещей, у вас останется лишь то их количество, которое идеально поместится в имеющемся на данный момент пространстве. В этом и состоит истинная магия уборки.

 

Сохранять нужно лишь то, что вызывает радость. Именно поэтому необходимо начинать с избавления от ненужного. Как только вы это сделали, решить, куда сложить оставшиеся вещи, уже не составляет труда, поскольку после сокращения у вас останется треть или даже четверть того, с чем вы начинали. И наоборот, как бы усиленно вы ни убирали, как бы ни был эффективен метод хранения, если вы начнете убирать вещи на хранение до того, как избавитесь от излишков, вам грозит эффект обратного действия.

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Не давать вещам расползаться по дому

Способность избегать скопления излишних запасов зависит от способности упрощать хранение. Есть только два правила: хранить все предметы одного типа в одном месте и не давать местам для хранения расползаться по дому.

Существует лишь два способа классификации личных вещей: по типу предметов и по человеку. Если вы живете один или у вас есть собственная комната, хранение не создает никаких трудностей — просто отведите одно конкретное место для каждого конкретного типа предметов. Категории можно свести к минимуму - начните с одежды, затем переходите к книгам, документам, маленьким вещицам и, наконец, к сувенирам или предметам, имеющим сентиментальную ценность. Если вы разбираете вещи в этом порядке, то сможете убирать каждую категорию на хранение в отведенное для нее место сразу же, как только выберете, что хотите сохранить.

Если вы живете с семьей, то вначале четко определите отдельные места хранения для каждого члена семьи. Это крайне важно. Например, вы можете выделить отдельные углы для себя, своего партнера и ваших детей, а после хранить то, что принадлежит каждому человеку, в его собственном углу.

Правила магической уборки (по методу Мари Кондо)

 

Убирайте по категориям. Сначала — одежда, потом — книги, документы и далее по списку.

Самое главное – избавиться от ненужного. Для этого берите каждую вещь в руки и спрашивайте себя, вызывает ли она у вас радость. Если нет, смело выбрасывайте.

Уборка — это диалог с вещами. Японцы всегда с почтением относились к неодушевленным предметам. Мари предлагает перед тем, как выбросить ненужную вещь, поблагодарить ее за отличную службу.

Забудьте про системы хранения. Неочевидное откровение: устройства для хранения – тоже бесполезный хлам. Чтобы не увеличивать его количество, не нужно их покупать.

Скрутите все в трубочки. Все вещи, которые необязательно развешивать на рейле, Кондо рекомендует свернуть в виде суши и вертикально поставить в ящики.

Развешивайте от темного и теплого к светлому и легкому. Ту одежду, что лучше выглядит на вешалке, скручивать не надо. К ней необходимо применить другие правила: похожие вещи должны висеть рядом (Мари верит, что одежда, как и люди, лучше отдыхает в компании родственных вещей), а вообще развешивать рекомендуется слева направо, начиная с темных теплых вещей к легким и светлым.

Избавьтесь от бумаг. Старые журналы, учебные материалы с тренингов, неиспользованные блокноты и бесчисленные, но совершенно бесполезные стикеры неизбежно захламляют ваш интерьер. Положите этому конец, заменив их удобными блокнотами в гаджетах.

Захламление пространства является своеобразной попыткой остановить время, создать иллюзию безопасности. Закопавшись в массе ненужных вещей, отношений и установок, человек, таким образом, лишает себя возможности столкнуться с чем-то новым, свободно движущимся, живым. Он цепляется за прошлое, в бытовом плане "привязывает" себя к старым вещам, просто потому что их энергия для него уже знакома. А впустить что-то новое в собственную жизнь – во-первых, страшно, а во-вторых, тяжело. Сначала придется разгрести завалы накопленного "барахла", а это – усилия над собой, затраты собственных эмоций, времени и сил.

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