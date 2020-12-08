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вторник, 08 декабря 2020 11:29

Как Минздрав готовится к вакцинации украинцев

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Как Минздрав готовится к вакцинации украинцев
Минздрав работает для скорейшего получения вакцины от коронавируса. Фото: pixabay

Люди, которые входят в группы риска, должны быть приоритетными частями населения для вакцинации от коронавируса.

В Минздраве составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"И мы считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска. Это группа риска по профессиональному признаку - наши медицинские работники", - сказал Степанов.

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По его словам, в группу риска по профессиональному признаку также входят педагоги и работники Нацполиции. Обязательна для вакцинации должна быть группа риска по возрасту и по состоянию здоровья. Это люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания. Минздрав работает для скорейшего получения вакцины от коронавируса.

Первая партия вакцины составит 3-5% общего количества, которое должна получить Украина. Это отмечают согласно инициативе COVAX, по которой Украина должна получить вакцину против коронавируса 2021 года, об этом рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

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