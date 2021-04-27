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вторник, 27 апреля 2021 18:47

Как людей заставляют курить - плохие новости для пассивных курильщиков

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Как людей заставляют курить - плохие новости для пассивных курильщиков
Табачный дым содержит канцерогены. Фото: pixabay.com

Пассивное курение повышает риск заболевания раком ротовой полости на 51%.

Если человек живет с курильщиком, то может также заболеть раком горла и губ, легких, поджелудочной железы, желудка и других органов. Исследование провел Королевский колледж в Лондоне, передает Daily Mail.

В эксперименте приняли участие более 6900 человек со всего мира. У тех, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма, риск рака на 51% выше. Анализ также показал, что постоянное воздействие еще больше усугубляет ситуацию.

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Человек, который живет 10-15 лет в доме с курильщиком, более чем в два раза чаще болеет раком ротовой полости, чем тот, кто полностью избегает курения.

Табачный дым содержит канцерогены и является причиной каждой пятой смерти от рака в мире. Каждый третий взрослый и 40% детей страдают от "недобровольного курения".

При температуре горения - 800 ° C - в воздух и легкие курильщика попадает до 7 тыс. опасных веществ, смолы и угарный газ. Кроме влияния на самого курильщика, они провоцируют и пассивное курение.

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27
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