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Как лишний вес может повлиять на память человека

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Как лишний вес может повлиять на память человека
Изучили влияние сердечно-сосудистых заболеваний на когнитивные способности. Фото: pinterest.com

У людей с лишним весом повышается риск ухудшения памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте.

Также среди симптомов - повышенное кровяное давление или высокий уровень глюкозы в возрасте 20-30 лет.

Исследователи из США проанализировали данные о состоянии здоровья 15 тыс. человек и изучили влияние сердечно-сосудистых заболеваний на когнитивные способности в позднем возрасте. Опубликовали результаты в журнале Neurology, пишет Daily Mail.

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Однако нельзя утверждать, что эти факторы становятся причиной ухудшения памяти. Симптомы в молодом возрасте предупреждают о наличии риска.

"Возможно, лечение или изменение этих проблем со здоровьем в раннем взрослом возрасте может предотвратить или уменьшить проблемы с мышлением в пожилом возрасте", - говорят исследователи.

Регулярное употребление кофеина уменьшает объем серого вещества в мозге. Также чрезмерное употребление кофе приводит к увеличению количества жиров в крови.

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