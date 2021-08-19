Как кормить школьников, чтобы не было проблем с сердцем

Перед контрольной ребенок должен съесть булку с вареньем. Фото: nus.org.ua

Здоровье нынешних школьников в критическом состоянии. Проверяют в школе до сих пор зоб и вши, а должны состояние желудка. Количество здоровых детей уменьшилось на треть. Причина в неправильном питании и отсутствии физической активности. Дети сидят если не в школе, то за компьютером дома.

Об этом рассказал Gazeta.ua Борис Скачко, столичный диетолог.

"За последние десятилетия у нас почти нет здоровых детей. Поэтому они и теряют сознание на физкультуре, а то и умирают. Хотя такое и может произойти на математике, когда ребенок нервничает. Ребенок должен быть правильно накормлен. Надо выстроить систему уроков так, чтобы после обеда не было тяжелых предметов. Лучше пение или рисования", - пояснил врач.

Перед контрольной ребенок должен съесть булку с вареньем или бутерброд с рыбой или отбивной. Колбаса не подходит, так как содержит нитраты. Те блокируют подачу кислорода в кровь. Может развиться сердечная недостаточность.

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Перед выходом в школу, родители должны слегка похлопать ребенка по животу. Хорошо, если ощущения будут, как если бы похлопали по бедру, а не по надутой щеке. То есть живот должен быть мягким. Если он, как барабан, сердцу работать трудно.

Сейчас почти у каждого школьника вздутый живот. Чтобы проверить состояние кишечника, надо сдать анализ кала - копрограмму. Она показывает, какая пища не переваривается.

Заводятся вредные бактерии, которые размножаются и высасывают соки из ребенка. А организм потребляет объедки после бактерий. Ребенок не может функционировать правильно и усваивать знания.

Пищевая аллергия может проявляться на разные продукты. Реакция обычно индивидуальна, но ученые составили список тех из них, которые вызывают острый отклик организма чаще всего. Есть восемь наиболее распространенных продуктов, которые становятся причиной 90% случаев пищевой аллергии.