Как избежать осенней депрессии

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5481
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8424
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2151
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 486
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3033
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3501
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1476
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1296
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
7
5
4
24
4
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 189
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5400
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5310
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31401
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 333
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 05:26

Как избежать осенней депрессии

  Комментировать
Как избежать осенней депрессии
Осень - это время для перестройки всего организма

Для того, чтобы избежать осеннюю хандру хорошо высыпайтесь, будьте активными утром, добавьте красок в интерьер и ежедневно читайте.

Если чувствуете, что осенняя хандра накрывает, старайтесь хорошо высыпаться. Если не можете позже вставать, ранее завершайте дела вечером.

Спать осенью нужно не меньше шести часов, но полноценный сон должен быть не менее восьми часов.

Если утром вести активный образ жизни, весь день будет энергичным.

Привейте привычку бегать или хотя бы делать зарядку. После 21 дня это будет обычный режим.

Поставьте в доме много комнатных растений, поменяй старый плед на более яркий, окружите диван несколькими разноцветными подушками.

Старайтесь получать витамин D от солнца.

Многие читайте художественной литературы. Это позволит восполнить дефицит эмоций, рассказывает ukr.media.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких случаях запрещено красить волосы

Носите яркие вещи. Купите яркую зонтик, куртку или веселую толстовку.

Найдите интересное хобби, чтобы осень запомнилась.

Купите яркую зонтик, куртку, "веселую" толстовку - окружите себя яркими цветами со всех сторон.

Если у вас в течение двух недель наблюдается подавленное настроение, ничто не доставляет удовольствия, ухудшился аппетит, нарушился сон, трудно стало думать, сосредоточиться, принимать решения, и если вы стали слишком себя винить или обесценивать - стоит обратиться к специалисту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как избежать осенней депрессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 26489
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 20701
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 16767
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью Просмотров: 15723
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 14085
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе тыквы и почему ее стоит есть каждый день
Диетолог рассказала о пользе тыквы и почему ее стоит есть каждый день Просмотров: 414
Пандемия может унести жизни 150 миллионов человек
Пандемия может унести жизни 150 миллионов человек Просмотров: 1602
Фельдшер рассказал, как изменилась медицина за 30 лет
Фельдшер рассказал, как изменилась медицина за 30 лет
 Просмотров: 180
Какая косметика опасна для здоровья
Какая косметика опасна для здоровья Просмотров: 3789
Комаровский позволил самолечением: что это за случаи
Комаровский позволил самолечением: что это за случаи Просмотров: 5284
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио
2
Порошенко раскрыл детали декабрьского переворота
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
Голосов: 150
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua