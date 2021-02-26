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пятница, 26 февраля 2021 18:47

Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга

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Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга
Методика получила название "декодированное нейробиоуправление". Фото: pixabay.com

Ученые разработали метод, который изменяет работу мозга человека.

Он может повысить уверенность в себе и искореняет страхи. Этот метод способен помочь в лечении психологических состояний, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, фобии и тревоги, сообщает Daily Mail.

Методика получила название "декодированное нейробиоуправление". Она еще находится на этапе разработки. Однако японские исследователи обнаружили ее эффективность, хотя и не для всех людей.

Эксперты Международного института перспективных исследований в области телекоммуникаций в Японии объединили искусственный интеллект и МРТ.

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Они выяснили, что сканер МРТ может показывать активность мозга в реальном времени, которую можно сравнить с предыдущими записями.

Например, мозг человека, страдающего арахнофобией, определенным образом отреагирует на изображение тарантула, которое записывается компьютером.

Каждый раз, когда человек чувствовал страх, ему давали денежное вознаграждение. Такие действия повторяли несколько раз. В результате, если он встретит паука в реальной жизни, то уже не почувствует негативных эмоций.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные дни может ухудшить психическое здоровье человека и вызвать депрессию. Это связано с нерегулярным режимом сна.

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