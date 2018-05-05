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суббота, 05 мая 2018 12:35

Как есть свежие ягоды, чтобы не отравиться

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Как есть свежие ягоды, чтобы не отравиться
Клубнику запрещено есть при язве и гастрите Фото: cheremushkimedia.ru

Первые свежие ягоды и фрукты могут быть опасными для организма, если не соблюдать меры предосторожности. Как себя правильно вести с ранними продуктами рассказала гастроэнтеролог Оксана Иванова.

Об этом сообщает healthinfo.ua.

Покупайте ягоды и фрукты в сезон

Ранние ягоды и фрукты при выращивании подвергаются обработке химическими веществами для быстрого созревания. Такие плоды содержат минимум полезных веществ, но зато хорошо впитывают удобрения. Употребление таких продуктов может вызвать отравление.

Лучше дождаться момента, когда наступит сезон ягод и они начнут зреть без стимуляции химическими веществами.

Хорошо очищайте плоды

Клубника растет близко к земле и может быть заражена глистной инвазией. Поэтому их обязательно следует хорошо промывать несколько раз в теплой проточной воде.

Не всем людям можно употреблять ягоды в сыром виде. Если у вас есть какие-либо патологии желудочно-кишечного тракта, например, язвенная болезнь или гастрит в анамнезе или в стадии обострения, фруктовые кислоты, содержащиеся в свежих ягодах и фруктах, противопоказаны. Людям с подобными проблемами ягоды и фрукты следует употреблять только термически обработанными в виде фруктовых запеканок, компотов и т.д.

Не переусердствуйте

После длительного отсутствия летних ягод и фруктов в рационе ферментов, необходимых для переваривания такой пищи, в организме недостаточно. В то же время большое количество глюкозы, содержащейся в ягодах и фруктах, является серьезной нагрузкой на поджелудочную железу, и употребление с непривычки большого количества такой пищи может вызвать боли в области живота, вздутие, дискомфорт.

На адаптацию ферментной системы идет 20-21 день. Поэтому любой новый продукт следует вводить постепенно, начиная с небольшого количества, скажем, горстки клубники или черешни. Но и при адаптированном здоровом организме ягоды должны использоваться только в качестве десерта в размере не более 150 граммов, но никак не в качестве основного приема пищи.

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Осторожно, аллергия!

К первым ягод должны с осторожностью относиться люди, которые имеют аллергию. Особенно это касается красных плодов, которые содержат в себе вещества-аллергены. Пищевая аллергия может вести себя по-разному. Она может выражаться как простым высыпанием на коже, так и более серьезными проявлениями, такими как отек Квинке.

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05
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