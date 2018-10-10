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среда, 10 октября 2018 19:45

Как делать татуировки, чтобы защититься от рака

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Как делать татуировки, чтобы защититься от рака
Во время татуировки нужно пить воду Фото: Barb.ua

Рак могут вызвать татуировки. Об этом заявили немецкие и французские ученые. Эти краски содержат тяжелые металлы, ртуть и другие канцерогены, которые в микродозах попадают в организм.

Как правильно нужно делать тату без ущерба для здоровья рассказал Денис Павловский, врач клиники "Доступный доктор".

"Татуировка - это не рисование ручкой по коже, а работа с кровью. Тату-салоны, как и стоматологические кабинеты, могут стать очагом заражения гепатитом В и С и ВИЧ-инфекцией. Часто мастера игнорируют требования к гигиене. Используют одну иглу для несколько человек или одну пару перчаток", - говорит специалист.

1. Нужно хорошо поесть за час до сеанса.

2. Взять обезболивающее, например кетанов или нурофен. Лекарства не должны содержать аспирина, ибо разжижает кровь. По этой же причине перед процедурой запрещено употреблять алкоголь.

3. Воду следует пить до и во время сеанса.

4. Женщинам не стоит делать татуировки во время менструации или за неделю до нее. Тогда острее чувствуют боль.

5. Надо выяснить, стерильные инструменты в мастера. Имеет ли он автоклав - стерилизатор паром под высоким давлением? Действительно одноразовые стерильные иглы?

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6. Спросить о медицинскую книжку в мастера тату, который должен проходить медицинский осмотр дважды в год. Иглы, перчатки, маски и баночки с чернилами в коем случае не должны использоваться дважды.

7. Перед выполнением тату стоит проконсультироваться с врачом, особенно мужчинам. Они чаще непритомнишають, у них ниже болевой порог. Сразу просят обезболивающее и хуже переносят стресс.

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Дата
10
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