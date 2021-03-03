Как чувствует себя президент после вакцинации - есть ли побочные эффекты

Президент Владимир Зеленский сделал прививку индийской вакциной от коронавируса Covishield - Oxford/AstraZeneca.
На следующий день после вакцинации у него нет никаких осложнений, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".
"Президент вчера сделал вакцину, я разговаривал с ним вечером. Чувствует себя хорошо, все нормально, без каких-либо осложнений. Важно, чтобы как можно больше людей вакцинировались", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему учителя не могут записаться на вакцинацию
По его словам, он уже внес в план вакцинации в Украине определенные изменения.
"Кстати, мною были внесены соответствующие изменения в национальный план вакцинации с целью популяризации, чтобы была возможность у общественных деятелей, публичных лиц, спортсменов, деятелей культуры вакцинироваться", - добавил Степанов.
Зеленский сделал прививку против коронавируса несмотря на то, что уже переболел этой болезнью. Он объяснил, что имеет низкий уровень антител.
Комментарии