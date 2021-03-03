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среда, 03 марта 2021 12:28

Как чувствует себя президент после вакцинации - есть ли побочные эффекты

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Как чувствует себя президент после вакцинации - есть ли побочные эффекты
Уже внесли изменения в план вакцинации. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский сделал прививку индийской вакциной от коронавируса Covishield - Oxford/AstraZeneca.

На следующий день после вакцинации у него нет никаких осложнений, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Президент вчера сделал вакцину, я разговаривал с ним вечером. Чувствует себя хорошо, все нормально, без каких-либо осложнений. Важно, чтобы как можно больше людей вакцинировались", - сказал он.

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По его словам, он уже внес в план вакцинации в Украине определенные изменения.

"Кстати, мною были внесены соответствующие изменения в национальный план вакцинации с целью популяризации, чтобы была возможность у общественных деятелей, публичных лиц, спортсменов, деятелей культуры вакцинироваться", - добавил Степанов.

Зеленский сделал прививку против коронавируса несмотря на то, что уже переболел этой болезнью. Он объяснил, что имеет низкий уровень антител.

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Дата
03
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