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среда, 10 июля 2019 05:28

Как через социальные сети понять, что у человека низкая самооценка

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Как через социальные сети понять, что у человека низкая самооценка
Стиль записей, а также то, как часто мы их публикуем, буквально кричит о нашей личность

В социальных сетях люди выставляют свои посты с селфиголизмом, философским подтекстом, хвастливо, и отчеты.
Селфи сейчас является проблемой общества. Психологи университета Брунеля и Арканзасського университета говорят, что те, кто делает и сразу же публикует много Селфи, не уверены в себе и хотят много лайков, комплиментов и комментариев.
Когда человек начинает писать философские мысли под фото очень часто, это указывает на одиночество и отсутствие людей, с которыми можно поделиться информацией.
Поводом самоутверждение за счет других является хвастовство. Это постоянные фото с различных ценных заведений.

Весь гетсбинг в цитатах великих людей. Человека, который делает такие посты, не ждет ничего хорошего, кроме проблем с психологическим здоровьем, рассказывает ukr.media.

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Свои недовольства в постах люди часто переводят на шутку. Но в каждой шутке есть доля правды, а в каждом таком посте - неудовлетворенность жизнью и желание самоутвердиться любым способом.

Нужно обращать внимание на такие черты как открытость, щедрость и отзывчивость. Люди с такими чертами преподают не много фото и не кичатся своей жизнью.

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