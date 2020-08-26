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среда, 26 августа 2020 11:52

Как быстро похудеть благодаря яйцам

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Как быстро похудеть благодаря яйцам
Диета для ленивых: яйца с овощами на завтрак помогают похудеть. Фото: 4mama.ua

Благодаря яйцам можно похудеть. Они богаты белком и другими питательными веществами, но содержит мало калорий.

Нужно избегать сочетаний яиц с животным жиром. Лучший вариант для похудения - есть их вместе с овощами.

Об этом пишет The Health Site

Продукты, богатые белком могут помочь ускорить метаболизм и похудеть. Они способствуют сохранению длительного чувства сытости, помогают съедать меньше калорий в течение дня, что в результате дает эффект похудения. Яйца являются одним из лучших источников белка - в этом продукте он очень хорошо усваивается организмом.

Согласно данным, опубликованным в British Journal of Nutrition, белок эффективно помогает в лечении ожирения и метаболического синдрома.

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"Белок - это строительный материал ваших мышц. Поэтому продукты, богатые белком, помогают похудеть. Развитая мышечная масса улучшает обменные процессы, активизирует сжигание жира", - констатируют специалисты.

Яйца следует употреблять утром. Тогда пищеварительная система особенно активна, потому что от природы "запрограммирована" на получение пищи после ночного отдыха. Утром пищеварительный тракт легче расщепляет белки и другие питательные вещества, содержащиеся в яйцах.

Многие люди боятся яичных желтков, однако жир, присутствующий в них, на самом деле помогает нормализовать баланс "плохого" и "хорошего" холестерина в организме. Употребление 1-2 целых яиц в день не повысит риск сердечных заболеваний, если их нет.

Казалось бы, простая вещь - сбросить несколько килограммов, для многих людей превращается едва ли не самую сложную дело жизни. Часы в спортзале, недели практически голодовок - а килограммы не уходят, или возвращаются "еще и с друзьями".

Если непонятно, откуда лишний вес или почему вы не худеете - обратите внимание на привычки питания.

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Дата
26
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