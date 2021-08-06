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пятница, 06 августа 2021 16:54

Как будут наказывать за продажу лекарств детям

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Как будут наказывать за продажу лекарств детям
Если штрафы не помогут, могут ввести уголовную ответственность. Фото: Pexels

С 7 августа запретят продажу лекарств в аптеках детям до 14 лет.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал в Facebook, что предлагают внедрить штрафы.

"Мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров. При первом нарушении – в размере 6,8 тыс. грн - 13,6 тыс. грн, при повторном – 13,6 тыс. грн - 23,8 тыс. грн. Штрафы довольно большие", – написал он.

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Если штрафов не хватит, комитет инициирует уголовную ответственность для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка.

В Украине запретили продавать лекарства детям до 14 лет. Закон приняли 15 июля 2021 года. Соответствующий документ 6 августа подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе ОП.

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