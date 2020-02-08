Как будет распространяться коронавирус в мире - прогноз ученых

Ученые еще не пришли к выводу, могут ли люди с коронавируса, у которых нет симптомов, передавать инфекцию Фото: apostrophe.ua

Ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по другим государствам мира. Отчет принадлежит группе исследователей из Университета Гумбольдта в Берлине и Института Роберта Коха, которая опирается на данные авиаперевозки.

Наибольшему риску подлежит Япония. После нее идут Южная Корея, Гонконг и США. В России, скорее всего, будет больше зараженных людей, чем в Индии. Уязвимой страной в Западной Европе является Германия, а Эфиопия - единственная африканская страна южнее Сахары, попала в топ-30 стран, зараженных вирусом, пишет Апостроф.

"Это не столько инструмент для количественных прогнозов ... Должностные лица и политики в области здравоохранения должны развивать интуицию, так как этот вирус является чем-то неизвестным. Модели могут помочь вам развить интуицию", - говорят эксперты.

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Ученые еще не пришли к выводу, могут ли люди с коронавируса, у которых нет симптомов, передавать инфекцию.

Появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан - умерли граждане США и Японии. 60-летняя американка к заражению коронавируса были проблемы со здоровьем. Когда больная была госпитализирована - не сообщается. В Соединенных Штатах зафиксировано 12 случаев заболевания, однако смертельных случаев не было, сообщает ТСН со ссылкой на New York Times.