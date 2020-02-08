Коронавирус убил граждан США и Японии

По последним данным, жертвами коронавируса в мире стали 724 человека. Фото:Reuters

Появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан - умерли граждане США и Японии.

60-летняя американка к заражению коронавируса были проблемы со здоровьем. Когда больная была госпитализирована - не сообщается. В Соединенных Штатах зафиксировано 12 случаев заболевания, однако смертельных случаев не было, сообщает ТСН со ссылкой на New York Times.

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МИД Японии подтвердило, что гражданин страны был госпитализирован с подозрением на коронавирус и впоследствии умер от пневмонии.

По последним данным, жертвами коронавируса в мире стали 724 человека. Зараженные почти 35 тыс. Выздоровели 1568 человек.

25 украинский находятся на корабле у Японии, на котором произошла вспышка коронавируса. 61 человек на лайнере - инфицирована. При этом ни один из Украинской не пострадал.