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вторник, 24 ноября 2020 15:22

Как борьба с Covid-19 влияет на циркуляцию гриппа

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Как борьба с Covid-19 влияет на циркуляцию гриппа
Смолвуд подчеркнула, что"пока рано говорить о том, исчезнет ли грипп в этом эпидсезоне". Фото: pixabay.com

Меры властей по сдерживанию распространения Covid-19 оказались эффективными и в борьбе с гриппом.

Об этом сообщила главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд на брифинге во вторник, пишет "УНН".

"В странах Южного полушария, где сезон гриппа начинается раньше, мы увидели, что меры по предотвращению распространения коронавируса снизили распространение гриппа", - отметила она.

При этом Смолвуд подчеркнула, что "пока рано говорить о том, исчезнет ли грипп в этом эпидсезоне".

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На рождественские праздники в Украине следует ввести более жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией Covid-19 продолжительностью 3-4 недели. Доверия к эффективности карантина выходного дня нет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

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