Как борьба с Covid-19 влияет на циркуляцию гриппа

Смолвуд подчеркнула, что"пока рано говорить о том, исчезнет ли грипп в этом эпидсезоне". Фото: pixabay.com

Меры властей по сдерживанию распространения Covid-19 оказались эффективными и в борьбе с гриппом.

Об этом сообщила главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд на брифинге во вторник, пишет "УНН".

"В странах Южного полушария, где сезон гриппа начинается раньше, мы увидели, что меры по предотвращению распространения коронавируса снизили распространение гриппа", - отметила она.

При этом Смолвуд подчеркнула, что "пока рано говорить о том, исчезнет ли грипп в этом эпидсезоне".

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