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вторник, 24 ноября 2020 07:56

На рождественские праздники возможен полный локдаун

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На рождественские праздники возможен полный локдаун
Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в Украине на период Нового года и Рождества могут ввести полный локдаун. Он продлится в течение 3 - 4 недель. Фото: 24tv.ua

На рождественские праздники в Украине следует ввести более жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией Covid-19 продолжительностью 3-4 недели.

Доверия к эффективности карантина выходного дня нет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов с в эфире "Свободы слова".

"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все - для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше", - сказал Милованов.

По его словам, перед усилением карантина украинцам следует предоставить финансовую поддержку.

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"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, предоставить это до того, как начнутся эти рождественские каникулы", - добавил Милованов.

В то же время он признал, что в Украине есть "супербольшая проблема с наличием денег".

"И с МВФ сложная ситуация, и на рынке не так легко занять эти деньги, то есть перекредитоваться", - сказал Милованов, выразив надежду на то, что украинское правительство решит ситуацию.

Национальный банк Украины не получит транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в 2020 году. Однако, правительство попытается привлечь финансирование от других структур.

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