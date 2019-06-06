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четверг, 06 июня 2019 17:24

Из-за укуса клеща женщину ослепило и парализовало

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Автор: dailymail.co.uk
  За 15 лет, что Кристин не получала лечения, болезнь привела к необратимым изменениям.
За 15 лет, что Кристин не получала лечения, болезнь привела к необратимым изменениям.
В результате Кристин осталась прикованной к постели. Зрение женщина потеряла. Но глаза ее все равно болезненно реагируют на свет, поэтому находиться она может только в затемненной комнате. Пишет известное британское издание Dailymail.

Укусил Кристин клещ еще 25 лет назад во время прогулки по парку. Заметила на себе насекомое женщина в тот же вечер.

"Я запаниковала. Поняла, что это клещ. Он был очень маленьким. Наполовину влез мне под кожу. Попробовала его вытащить. И это было худшее, что я могла сделать, ведь вырвать удалось только ту часть, которая торчала наружу. Голова клеща так и осталась под кожей", – вспоминает Кристин.

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То, что часть насекомого так и не удалось вытащить, женщина обнаружила только через 3 года. Тогда обратилась в больницу. Медики все удалили и заверили, что нет причин беспокоиться. В то время Кристин уже страдала мигренью и болями в суставах, имела подозрительную сыпь на коже. Однако врачам поверила. Через 4 года у нее парализовало левую сторону тела. Через 2 начало ухудшаться зрение. Медики приписывали женщине множество различных диагнозов – от артрита и рассеянного склероза и стригущего лишая. Точного диагноза так и не могли поставить. Предположения Кристин насчет болезни Лайма отклоненяли. Так продолжалось в течение 14 лет.

"Врачи списывали все на старость, хотя мне тогда еще не исполнилось и сорока лет. За то время у меня случилось 7 инсультов и 3 кровоизлияния в мозг", – говорит женщина.

Наличие болезни Лайма у Кристин подтвердили. Однако за те 15 лет, что женщина не получала лечения, болезнь привела к значительному повреждению мозга. Изменения остались необратимыми.

Болезнь Лайма – это бактериальная инфекция, которую разносят зараженные клещи. Если ее не лечить, поражает суставы, сердце и нервную систему. На первых стадиях протекает практически незаметно. Дает о себе знать уже после того, как становится хронической.

dailymail.co.uk
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Голосов: 1132
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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