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суббота, 26 февраля 2022 12:59

Спецтема: Напад Росії на Україну

Из-за российских атак погибли 198 человек и 3 детей — Ляшко

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Из-за российских атак погибли 198 человек и 3 детей — Ляшко
В разных городах страны 1115 раненых. Фото: Виктор Ляшко в Facebook

В результате широкомасштабного нападения российских захватчиков на Украину погибли 198 наших соотечественников, из них 3 детей.

Кроме того, в разных городах страны – 1115 раненых, из которых 33 ребенка, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

25 февраля в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика.

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"За три дня никто не был дома, и еще не скоро будет. Но мы готовы и даем отпор. Слава Украине! Слава ВСУ!" – написал министр.

"Никогда не думал, что буду заниматься поисками бронежилетов для медиков. Но из-за действий российских террористов, сознательно обстреливающих машины скорой, мы вынуждены делать и это", – сообщил Ляшко.

26 февраля с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин на границе Киевской и Житомирской областей рухнули пять легковушек. Четверо взрослых и ребенок искалечились. Один ребенок погиб.

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