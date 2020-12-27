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Изобрели лекарство, которое формирует мгновенный иммунитет от коронавируса

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Изобрели лекарство, которое формирует мгновенный иммунитет от коронавируса
Изобрели эффективное лекарство от коронавируса. Фото Science photo library

Британские ученые начали испытывать новый метод защиты от коронавируса - прививать добровольцев антителами, чтобы попытаться вызвать у них "мгновенный" иммунитет. Вакцины от COVID-19 позволяют сформировать иммунитет только в течение месяца.

Речь идет о прививках антителами, что должно позволить пациенту выработать "мгновенный" иммунитет к заболеванию, пишет газета. Препарат разработал Университетский колледж Лондона совместно с компанией AstraZeneca, которая создала вместе с Оксфордским университетом вакцину от COVID-19. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ученых.

Сделать экспериментальное прививки предлагают людям, которые в последние восемь дней находились в близком контакте с теми, у кого был подтвержден коронавирус, уточняет BBC.

"Как только мы сделали прививки 10 пациентам: сотрудникам, ученикам и другим людям, которые столкнулись с вирусом в лечебном учреждении или коридорах учебного заведения", - отметила вирусологиня Кэтрин Хулихан, возглавляющая исследования.

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Разработчики надеются, что лекарства смогут защитить людей от COVID-19 на срок от шести месяцев до года. Оно может стать доступным уже в марте или апреле, если получит одобрение медицинского регулятора.

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