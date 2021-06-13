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воскресенье, 13 июня 2021 14:54

Изменились симптомы коронавируса

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Изменились симптомы коронавируса
Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов.

Наиболее частыми являются головная боль, насморк и боль в горле. Об этом сообщают ученые Королевского колледжа Лондона.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, длительный кашель и потерю обоняния и вкуса. Ученые рассказали, что в начале пандемии сильный кашель наблюдался у 46% заразившихся.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения пока считает главными симптомами коронавируса лихорадку, сухой кашель и утомляемость. Головная боль, заложенность носа и боль в горле - менее распространенные симптомы.

Люди начали болеть коронавирусом повторно. Образованных антител после первого раза хватает на три - четыре месяца. Причинами повторных заболеваний является плохое качество тестирования больных и особенности иммунитета человека. Не всегда заражение коронавирусом во второй раз гарантирует его легкое течение.

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Дата
13
июня

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