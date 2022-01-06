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четверг, 06 января 2022 06:21

Италия вводит обязательную вакцинацию - кому за 50

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Италия вводит обязательную вакцинацию - кому за 50
В Италии вакцинировали 78% населения, что выше, чем в среднем в ЕС. Фото: Reuters

В Италии вакцины против коронавируса будут обязательными для людей старше 50 лет.

Об этом сообщает Politico

Правительство страны согласилось, что работники от 50 лет должны будут предъявить паспорт здоровья – вакцинированы либо недавно вылечились от Covid-19. Либо им грозит отстранение от работы с середины февраля.

Раньше непривитые могли выходить на работу, если каждые два дня имели отрицательный результат. Тем, кто не работает, старше 50 лет придется либо сделать прививку, либо подвергнуться санкциям.

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Новые правила согласовали после того, как в среду было рекордное количество, почти 190 тыс. случаев заболевания, а смертность достигла самого высокого уровня с весны 2020 года.

По словам премьер-министра Марио Драги, люди от 50 лет - с наибольшим риском госпитализации. Нужно снизить давление на больницы и спасти жизни.

В Италии вакцинировали 78% населения, что выше, чем в среднем в ЕС.

По мере роста штамма Omicron количество госпитализаций в стране увеличилось на 25% в неделю. Около 25-30% обычных больничных коек занято пациентами с Covid-19 в наиболее пострадавших регионах Сицилии и Калабрии.

В Израиле начали колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса. Ее получают люди от 60 лет, медицинские работники.

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