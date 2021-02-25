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четверг, 25 февраля 2021 08:19

Исследовали вещество, которое на 70% снижает смертность от Covid-19

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Исследовали вещество, которое на 70% снижает смертность от Covid-19
Исследование проводили в Израиле при использовании исландских водорослей. Фото: pixabay.com

Экстракт водоросли спирулины способен значительно облегчить течение коронавирусной болезни.

Израильско-исландские ученые утверждают, что экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% подавляет цитокиновый шторм, который чаще всего приводит к смерти Covid-пациента при остром воспалении легких, передает израильская газета Jerusalem Post.

Исследование проводили в Израиле при использовании исландских водорослей. В работе также принимали участие ученые исландского института, специализирующегося на биотехнологии и продовольственной безопасности.

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В Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra. Он может облегчить симптомы Covid-19 всего за 2 часа. Новые лекарства вступают в заключительную фазу испытаний.

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