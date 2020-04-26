Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 819
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 423
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4185
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 720
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4824
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3681
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3645
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Фото
Все фото
2
6
5
5
4
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
&quot;Вип-палат нет&quot; - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
"Вип-палат нет" - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Видео
Все видео
Зеленский назвал 2 условия для ослабления карантина
Зеленский назвал 2 условия для ослабления карантина
Почти 600 за сутки: новые цифры о количестве больных коронавирусом украинцев
Почти 600 за сутки: новые цифры о количестве больных коронавирусом украинцев
Коронавирус в Украине: обновленная статистика МОЗ
Коронавирус в Украине: обновленная статистика МОЗ
Опять скачок: обновленные данные о больных Covid-19 украинцах
Опять скачок: обновленные данные о больных Covid-19 украинцах
Майкл Щур потроллил Лукашенко
Майкл Щур потроллил Лукашенко
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1224
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8901
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 477
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
воскресенье, 26 апреля 2020 14:36

Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19

  Комментировать
Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19
Количество людей в Испании, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. Фото: pixabay

В Испании сообщили о низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц.

За прошедшие сутки умерли 288 человек, рассказали в Министерстве здравоохранения, передает El Pais.

Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели. Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ​​ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мировая пандемия: назвали ужасающую цифру умерших от Covid-19

Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. За сутки выздоровели 3024 человека, а вирус обнаружили в 1729 человек.

Глава правительства Испании Педро Санчес в субботу объявил о снятии некоторых коронавирусных ограничений со следующей субботы. В частности, после недель дома испанцам позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

По словам Санчеса, испанцам позволят заниматься спортом в индивидуальном порядке с 2 мая. Людям, которые живут вместе, можно будет выходить на короткие прогулки. Все это будет возможно, если развитие пандемии продолжится.

Санчес также сообщил о более широком плане правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах - в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения.

11 последних пациентов с коронавирусом выписали из больницы китайского Уханя, который ранее был эпицентром распространения инфекции. Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в Ухане сократилось до нуля, заявил представитель Национальной комиссии по охране здоровья в Китае.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Космический аппарат разбился на Луне

Приняли языковой закон: что изменилось

Джамала празднует годовщину свадьбы: что изменилось в жизни певицы за 3 года

После невиданой огласки первое издание "Кобзаря" подвергли жесткой цензуре

Сепаратисты захватили двух заложников

"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны

"Запорожец за Дунаем" покорил Петербург, Москву и Ростов-на-Дону

Из Заварова хотели сделать второго Платини

Смерч унес жизни 1,3 тыс. человек

Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами

Убийца президента: "Передайте моей матери, что я сделал это для своей страны"

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 86412
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 17910
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 13527
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 11862
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 10989
Здоровье
Россия бьет коронавирусние антирекорды
Россия бьет коронавирусние антирекорды 1 Просмотров: 1845
Коронавирус вспыхнул в психбольнице
Коронавирус вспыхнул в психбольнице Просмотров: 1728
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом Просмотров: 612
В ВСУ возросло количество больных коронавирусом
В ВСУ возросло количество больных коронавирусом Просмотров: 144
Сколько украинских медиков болеют коронавирусом
Сколько украинских медиков болеют коронавирусом Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 2089
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua