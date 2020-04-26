Испания сообщила обнадеживающие цифры в борьбе с Covid-19

Количество людей в Испании, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. Фото: pixabay

В Испании сообщили о низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц.

За прошедшие сутки умерли 288 человек, рассказали в Министерстве здравоохранения, передает El Pais.

Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели. Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ​​ранее.

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Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. За сутки выздоровели 3024 человека, а вирус обнаружили в 1729 человек.

Глава правительства Испании Педро Санчес в субботу объявил о снятии некоторых коронавирусных ограничений со следующей субботы. В частности, после недель дома испанцам позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

По словам Санчеса, испанцам позволят заниматься спортом в индивидуальном порядке с 2 мая. Людям, которые живут вместе, можно будет выходить на короткие прогулки. Все это будет возможно, если развитие пандемии продолжится.

Санчес также сообщил о более широком плане правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах - в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения.

11 последних пациентов с коронавирусом выписали из больницы китайского Уханя, который ранее был эпицентром распространения инфекции. Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в Ухане сократилось до нуля, заявил представитель Национальной комиссии по охране здоровья в Китае.