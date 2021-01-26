Инфекционист предупредила о новой волне эпидемии в Украине

После снижения количества больных, может быть новый рост. Фото: pixabay

В последнее время в Украине наблюдается снижение количества больных на коронавирус.

Несмотря на это, новая волна эпидемии вполне вероятна в будущем, заявила инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "Україна 24".

"У нас реально сейчас идет снижение количества больных, и очень существенное ... В принципе, это было нами прогнозируемо. Мы говорили, что пик заболеваемости будет в ноябре-декабре. Это совершенно не означает, что мы уже победили коронавирус, что у нас не может быть очередной волны через несколько недель", - сказала она.

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В мире распространены 3 основных штамма коронавируса. По мнению инфекциониста, для Украины "ближе и реальнее завоз в страну штамма из Великобритании".

Также она считает, что официальная статистика заболеваемости в Украине "вообще не соответствует ни одной действительности, даже на фоне реального снижения количества больных".

"Огромное количество людей элементарно не обращаются за медицинской помощью. Это тоже накладывает определенный отпечаток на нашу статистику", - отметила она.

За последние сутки в Украине обнаружили 2779 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 175. Всего, по состоянию на утро 26 января, имеем 1 197 107 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 057 летальных. 133 пациента умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 965 835 пациентов, из них за последние сутки - 12 538.