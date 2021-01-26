За сутки 133 украинца умерли от коронавируса

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 2779 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 175.

Всего, по состоянию на утро 26 января, имеем 1 197 107 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 057 летальных. 133 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 965 835 пациентов, из них за последние сутки - 12 538, сообщает Минздрав.

Киев снова вернулся в лидеры по количеству заражений. Здесь за сутки обнаружили 375 новых больных. Далее следуют Запорожская - 276, Ивано-Франковская - 255, Одесская - 211, Харьковская - 207 - области.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 375 случаев;

Винницкая область - 53 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 103 случая;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 255 случаев;

Киевская область - 78 случаев;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 167 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 100 случаев;

Ровенская область - 81 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 207 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 192 случая;

Черниговская область - 5 случаев.

В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.