Индийскую вакцину в Украину не будут экспортировать - эксперт объяснил, что будет дальше

На днях в Украину завезут китайскую вакцину Sinovac, закупленную за бюджетные средства. Фото: Anna Shvets from Pexels

Экспорт индийской вакцины от Covid-19 Covishield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови по лицензии Oxford-Astra Zeneca, приостановлено. Причина - необходимость удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

О том, какую вакцину получит Украина в ближайшее время и будет ли она лучше от предыдущей, Gazeta.ua рассказывает Олег Мусий, медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года.

"Что касается индийской вакцины, дозы, которые были завезены, рассчитаны где-то на 125 тыс. прививок, которые уже состоялись. То есть ею уже практически привились", - говорит Мусий.

На днях в Украину завезут китайскую вакцину Sinovac, закупленную за бюджетные средства.

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"Лучше ли Sinovac от индийской вакцины, никто не знает. Теоретически, я думаю, что лучше, потому что это оригинал завода производителя. Плюс она широко используется в самом Китае. Поэтому теоретически должна быть лучше. В крайнем случае сообщений об осложнениях, которые спровоцированы введением Sinovac, пока не слышал", - говорит Мусий.

Кроме того, по его словам, любой может привезти вакцину с собой из-за рубежа.

"В Украине можно ввезти 5 упаковок любого лекарственного средства для собственного использования кроме Pfizer, поскольку он требует условий хранения -70, а другие в холодильнике без проблем пропустят через границу", - добавляет Мусий.

В Украине 3-й раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента.