Их надо расстреливать - теннисист резко высказался о борьбе с вирусом

Tenisyst Marselo Rios pidtrymav rozstril porushnykiv karantynu Pryvodom dlya takoho posta stav pryklad Filippin, de prezydent krayiny Rodriho Duterte kilʹka tyzhniv tomu nadav politsiyi povnovazhennya strilyaty v lyudey, yaki porushuyutʹ karantyn. "Ne znayu, shcho za uryad u tsiy krayiny, ale vvazhayu, shcho vbyty dvokh lyudey, yaki ne povazhayutʹ umovy karantynu, nikhto inshyy ne navazhyvsya b. Uvaha, tse moya osobysta dumka: ya dumayu, shcho, koly rechi vykhodyatʹ z-pid kontrolyu, potribno vykorystovuvaty nayzhorstkishi metody", – napysav Rios. CHYTAYTE TAKOZH: V yakykh mistsyakh kyyany naybilʹshe porushuvaly karantyn Tenisyst Rios dosi zalyshayetʹsya yedynym tenisystom v cholovichomu odynochnomu rozryadi, yakyy pidnimavsya na pershu skhodynku reytynhu. Ale pry tsʹomu ne vyhrav za kar'yeru zhodnoho turniru Velykoho sholoma. Pravookhorontsi vidkryly kryminalʹne provadzhennya cherez spalakh koronavirusu u kyyivsʹkomu budynku-internati dlya zhinok. Yak zaznachayetʹsya, do politsiyi nadiyshlo povidomlennya pro te, shcho u budynku-internati na vulytsi Yalynkoviy pislya provedennya PLR-testiv vyyavleno zakhvoryuvannya na koronavirus u vykhovantsiv ta personalu zakladu. Yikh treba rozstrilyuvaty - tenisyst rizko vyslovyvsya pro borodʹbu iz virusom Показати більше 1160/5000 Теннисист Марсело Риос поддержал расстрел нарушителей карантина. Фото: juniortennis.ru

Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос призвал расстреливать нарушителей карантина.

Поводом для такого поста стал пример Филиппин, где президент страны Родриго Дутерте несколько недель назад предоставил полиции полномочия стрелять в людей, которые нарушают карантин.

"Не знаю, что за правительство в этой стране, но считаю, что убить двух людей, которые не уважают условия карантина, никто другой не решился бы. Внимание это мое личное мнение: я думаю, что, когда вещи выходят из-под контроля , нужно использовать жесткие методы ", - написал Риос.

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Теннисист Риос до сих пор остается единственным теннисистом в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга. Но при этом не выиграл за карьеру ни одного турнира Большого шлема.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса в киевском доме-интернате для женщин. Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице елочных после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирус у воспитанников и персонала учреждения.