Их надо расстреливать - теннисист резко высказался о борьбе с вирусом

Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос призвал расстреливать нарушителей карантина.
Поводом для такого поста стал пример Филиппин, где президент страны Родриго Дутерте несколько недель назад предоставил полиции полномочия стрелять в людей, которые нарушают карантин.
"Не знаю, что за правительство в этой стране, но считаю, что убить двух людей, которые не уважают условия карантина, никто другой не решился бы. Внимание это мое личное мнение: я думаю, что, когда вещи выходят из-под контроля , нужно использовать жесткие методы ", - написал Риос.
Теннисист Риос до сих пор остается единственным теннисистом в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга. Но при этом не выиграл за карьеру ни одного турнира Большого шлема.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса в киевском доме-интернате для женщин.
Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице елочных после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирус у воспитанников и персонала учреждения.
Комментарии