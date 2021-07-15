"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим

13 июля Верховная Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса. К сентябрю его отправили на доработку. Планировалось, что пациентам разрешат покупать препараты на основе лекарственной конопли. Министерство здравоохранения поддерживает легализацию. Узаконивание каннабиса не сделает его доступным для наркозависимых, так как продавать его будут только больным по рецепту.

С медицинского каннабиса производят лекарства в виде таблеток, масел, капсул, спреев, сиропов и пластырей. Им невозможно передозуватись и не вызывает привыкания.

Использование его в медицинских целях позволили в 56 странах. В частности, в странах ЕС: Польши, Чехии, Германии, Испании, Нидерландах, Италии, Франции, Португалии, Греции, Австрии, Дании, Бельгии. Также в Израиле, Великобритании, Норвегии, США и Канаде.

Каннабис может отменить целый ряд препаратов, которые сегодня используют при серьезных заболеваниях. В странах, где он разрешен, сильно падает использования химических обезболивающих. Препараты на основе каннабиса значительно бы удешевили лечения онкологии.

Легализации лекарств на основе медицинских конопли в Украине нуждаются два миллиона больных

Легализации лекарств на основе медицинской конопли в Украине нуждаются в 2 млн больных - с онкологией, болезнью Паркинсона, Альцгеймера, с псориазом, рассеянным склерозом, посттравматическим синдромом, паллиативные больные, около 20 000 детей, страдающих от тяжелой эпилепсии.

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Закон 5596 О регулировании обращения медицинского каннабиса известный также как "закон для Софийки". Его назвали в четь четырехлетней киевлянки Софии Мостовенко, которая от рождения имеет тяжелую форму эпилепсии.

Gazeta.ua собрала три истории пациентов, которым лекарства на основе медицинского каннабиса жизненно необходимы.

София Мостовенко, 4 года, тяжелая форма эпилепсии

Автор: Viktoriia.Mostovenko Виктория и Владимир Мостовенко с дочерью Софией

- Я контрабандистка. Потому что должна нелегально добывать спасительные лекарства для дочки. Но я от них ни за что не откажусь. Помню как было без них, когда ребенка трясло в спазмах несколько часов, выкручивало на другую сторону и я ничего не могла сделать. А теперь приступы проходят по две минуты. Жизнь моего ребенка важнее, чем чистая совесть перед законом, - рассказала Виктория Мостовенко, мать девочки.

- Ее левую сторону скручивает, рука идет к лицу, все тело становится как камень. Ад с судом проходит только тогда, когда София принимает лекарства на основе медицинского каннабиса. Лучше всего помогает масло с ним. Там 90 процентов оливкового масла и 10 - экстракта каннабиса. Сейчас это легально нельзя купить. Хотя такие лекарства не вызывают привыкания, не изменяющие сознание. Это медицинский препарат.

Все началось с травмы во время родов, когда Софию извлекли из меня щипцами. Она уже не дышала, и кислород не доходил в клетки. Пролежала под аппаратом искусственной вентиляции легких пять недель. Судороги начались, как только пришла в себя. Ей давали противосудорожное терапию. У дочки началась эпилепсия из-за кровоизлияния в мозге.

Теперь мозг не работает нормально. Вызывает разряды, которые сжимают все тело. Сводит, как ногу во время плавания - но все органы. При этом София может прикусить язык или щеку. Не может ни есть, ни спать. И так живут десятки тысяч детей.

Во время судорог ребенок может замирать и смотреть в одну точку или дергаться телом в левую сторону. Как только это начинается, я даю несколько капель масла в рот и через две минуты ей становится легче.

Депутаты не проголосовали за этот закон через постсоветскую отрыжку. Отодвигают инвалидов подальше, потому что у нас все красивые

Депутаты не проголосовали за этот закон через постсоветскую отрыжку. Если вы знаете, отодвигают инвалидов подальше, потому что у нас все красивые. В Украине эти лекарства нужны больше двум миллионам, как воздух. Это каждая 20 человек. В 60 странах мира каннабис легализован. Теперь я и дальше должен искать пути, чтобы кто-то мне передал масло из Америки, а затем оттуда привез в европейскую страну. Кроме этого еще нужно ежемесячно найти не менее 120 долларов на оплату препарата.

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Ева Никель, 3 года, больная эпилепсией, синдром Веста и детский церебральный паралич

Автор: facebook.com/niya.nikel Ния Никель с дочерью Евой

- Моя Ева имеет редкий диагноз - синдром Веста - рассказала Ния Никель, мать девочки. - Он еще в 29 человек в мире, и медики не знают, как его лечить. Поэтому приходится облегчать боли медицинским каннабисом. Живем, как в аду. У дочери бывает 20 эпилептических приступов в день. Они ни с чем не связаны. Судороги возникают сами собой перед сном и после него. Ею дергает, бросает в разные стороны, идет пена, и дочь кричит до посинения, потому что кислород не доходит до мозга. Сейчас она на каннабис, поэтому судороги бывают только пять раз.

Почти переставала дышать. Постепенно наступала смерть. Так ее трижды забирали в реанимацию

О нарушении ребенка заподозрили через полгода после рождения. Она не улыбалась, не двигалась, сбрасывала вес. Думали, проблема в желудке, поэтому проверялись в гастроэнтерологов. Затем обратились к неврологам. Причину установили израильские ученые, что две недели исследовали наши гены. Оказалось, что мы с мужем имеем по одному сломанном. Это не показал ни один скрининг во время беременности. И теперь у Евы возникли неизлечимые сбои в организме. Можно только облегчить проявления. Противосудорожные лекарства не помогают, потому что часто дают осложнения на органы. Например, собирается жидкость в печени из-за передозировки и моя девочка не могла открыть глаз, есть ли пить. Почти переставала дышать, и наступала постепенно смерть. Так трижды ее забирали в реанимацию.

Решение нашел украинский врач, что сейчас работает в Польше. Там каннабис легализован и можно приобрести через перекупов в Украине. Его уже оттуда знакомые передают нам. Это было сложно из-за закрытия границ во время карантина. В месяц на каннабис нам нужно две тысячи долларов. Такие передачи через границу не очень безопасны, потому что нет гарантии качества продукта. Он должен храниться при температуре не выше 25 градусов. Этого нельзя гарантировать из-за поставок в жару. Такая бы проблема исчезла, если бы его легализовали в Украине.

Марьяна Пирожок, 33 года, из них 19 болеет рассеянным склерозом

Автор: facebook.com/maryana.pyrizhok

- Я терпела до последнего и не принимала каннабис, чтобы не нарушать закон. Но решила все же его заказать через Америку, потому что больше не могу терпеть боль. Сегодня утром не могла встать с кровати. Так выкручивало ноги на другую сторону. Вот этого не помогают никакие обезболивающие. Мне в каннабис рассказал немецкий врач, когда у него лечилась. Но там это проще, потому что медицинская конопля легализована.

Люди, которые называют медицинский каннабис наркотиками - динозавры. Это лекарства, Которые реально снимают ежедневный боль и тремор. Из-за него нельзя даже ложку в руках удержать. Что уж и говорить о чашку чая, которая может облить кипятком.

Медицинский каннабис расслабляет мышцы. Он даст мне шанс встать с инвалидное коляски и снова начать ходить

У меня дрожат руки, ноги, голова. Трудно не может, что ходит, а даже удержаться на ногах. Остановить это нельзя, пока тремор сам не закончится. Или воспринимать лекарства, Которые дают Побочные эффекты - слабость, головокружение и сонливость. Опасно же пойти в город или садиться за руль.

Медицинский каннабис расслабляет мышцы. Он даст мне шанс встать с инвалидное коляски и начать снова ходить.

Стоимость лекарств на основе медицинского каннабиса составит 10-12 долларов, говорит Михаил Радуцкий, председатель комитета верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов, по его информации.