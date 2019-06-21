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пятница, 21 июня 2019 23:28

Идеальная прелюдия: назвали сколько времени имеют продолжались ласки

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Яркости секса добавляет прелюдия. Она может быть в виде пикантных игр и ласк.

Прелюдию очень часто недооценивают, уделяя ей недостаточно внимания и времени.

Автор: variat.com.ua
 

Медицинский сервис Superdrug Online Doctor провел исследование и нашел связь между прелюдией и удовольствием от секса.

Оказалось, идеальной прелюдии зависит от точки мира, в которой живет влюбленная парочка.

Например, европейцам достаточно от 8 до 11 минут орального секса, чтобы завестись. А вот американцы заводятся после 11 минут стимуляции.

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Завязаны глаза

Мужчина женщине завязывает глаза, раздевает ее и кладет на кровать. После этого медленно дразнит поцелуями и поглаживаниями по всему телу. Тогда ощущения в сексе станут более насыщенными.

Карты игральные

Каждая карточка в колоде имеет иметь свое значение. Например, бубны означают поцелуи, пики - массаж, трефы - стимуляцию руками, а черви - ртом. Число на карте пусть означает продолжительность задачи в минутах. Вы разобрать всю колоду по очереди.

Первый учитель

В этой игре девушка девственница, а вот партнер наоборот - опытный секс-гигант. Он должен ее научить всем премудростям секса, отдавая четкие указания. Женщина должна их выполнять, а затем показать мастер-класс, комментируя все свои действия в процессе.

Сексуальная дезадаптация - вот, что происходит с человеком, который не начала интимной жизни до 25 лет. Девиантное поведение чаще всего возникает у мужчин, поэтому им наиболее опасно тянуть с первым сексом.

Потому что психосексуальное развитие человека заканчивается в 26 лет. Есть важный этап с 12 до 26 лет - формирование сексуальных предпочтений. На этом этапе мы проживаем фазу формирования и фазу закрепления.

mhealth.ru
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