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вторник, 06 июля 2021 17:18

Хотят разгрузить медиков. Студенты будут делать уколы против Covid-19

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Хотят разгрузить медиков. Студенты будут делать уколы против Covid-19
Интерны помогают в центрах вакцинации. Фото: Лилия Мыцко

Студентов-медиков и интернов будут привлекать к компании по вакцинации против коронавируса.

Так планируют снизить нагрузку на медработников. ВОЗ проводит тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины, пишет украинское Бюро ВОЗ в Facebook.

Прививки смогут делать студенты четвертых-пятых курсов и интерны. Благодаря нововведению хотят улучшить процесс вакцинации в стране до конца 2021 года.

"В Украине, как и во всем мире, ситуация с поставками вакцин против Covid-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения привлечена на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые будут вместе с ними делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По словам представителя ВОЗ в Украине Ярна Хабихта, в других странах такая практика используется уже давно.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от Covid-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", - отметил он.

Вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 24 февраля. Идет четвертый ее этап. Прививают людей старше 60 лет. А также 18-59-летних, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов. Вскоре планируют начать прививать детей с высоким риском осложнений от Covid-19.

Центры массовой вакцинации от коронавируса работают во всех регионах. Со списком и графиком их работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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06
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