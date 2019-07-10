Грудной ребенок спас мать от рака

Раковые клетки способны сделать вкус грудного молока более горьким и неприятным. Из-за этого ребенок может отказываться от груди. ФОТО: metro.co.uk

37-летней британке Джоанн Карр вовремя диагностировали рак благодаря ее 14-месячном сыну.

С рождения мальчик был на грудном вскармливании. Внезапно начал отказываться от молока из правой груди. Необычное поведение сына заставило Джоан провести самообследование молочных желез. Пишет businessinsider.

"Это было очень странно. С другой груди он ел без проблем. Я подумала, что в правой забился молочный проток", — вспоминает женщина.

Во время самообследования Джоан нащупала в правой груди опухоль. После этого обратилась к врачу. Женщине провели биопсию и подтвердили, что это рак.

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Джоан прошла 8 курсов химиотерапии. Остатки опухоли врачи удалили хирургически. Ныне женщина уже больше года находится в ремиссии.

"Если бы не сын, не подозревала бы даже, что у меня опухоль", — говорит Джоан.

Случай женщины ученые объясняют тем, что раковые клетки способны придавать молоку горчинку и тем самым делать его вкус неприятным. То же самое может происходить при мастите.

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