Грипп свирепствует в Румынии: умерло 58 человек

Число жертв сезонного гриппа в Румынии за последние три месяца достигло 58 человек.
Такие данные обнародовал румынский Национальный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает Укринформ.
Последними жертвами сезонного гриппа стали двое мужчин в возрасте 75 и 79 лет и 49-летняя женщина.
Причиной смерти в большинстве случаев стал отказ пациентов от вакцинации.
Также причиной смерти могли стать и хронические заболевания пациентов.
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В Украине за неделю 5-12 февраля от гриппа и риновирусной инфекции умерли двое детей. Всего за 7 дней вирусами гриппа и ОРВИ заразились более 258 тыс. Украинских. 70% этих больных - дети.
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