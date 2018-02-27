Грипп свирепствует в Румынии: умерло 58 человек

Причиной смерти от гриппа стал отказ от вакцинации. Фото УНН

Число жертв сезонного гриппа в Румынии за последние три месяца достигло 58 человек.

Такие данные обнародовал румынский Национальный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает Укринформ.

Последними жертвами сезонного гриппа стали двое мужчин в возрасте 75 и 79 лет и 49-летняя женщина.

Причиной смерти в большинстве случаев стал отказ пациентов от вакцинации.

Также причиной смерти могли стать и хронические заболевания пациентов.

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В Украине за неделю 5-12 февраля от гриппа и риновирусной инфекции умерли двое детей. Всего за 7 дней вирусами гриппа и ОРВИ заразились более 258 тыс. Украинских. 70% этих больных - дети.