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Грипп 2020: чего стоит бояться украинцам

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Грипп 2020: чего стоит бояться украинцам
Фото: debaty.sumy.ua

В эпидемиологическом сезоне 2020 году украинский будут атаковать 4 штаммов гриппа - "Колорадо", "Пхукет", "Канзас" и "Брисбен". С двумя последними украинцы еще не сталкивались. Они могут быть смертельны для детей, пенсионеров, больных диабетом, сердечные и легочные болезни. Им советуют обязательно вакцинироваться.

Подробнее рассказала Марина Шинкарь, столичный терапевт.

"Любой штамм гриппа опасен в помещении. На улице он не так легко передается от прохожих. Надо быть готовым всем, потому что в прошлом году заболели почти 100 000 украинских. Из них 64 умерли. Экономнее и действеннее вакцинироваться. Делать прививки стоит до начала роста заболеваемости. хотя можно и на протяжении всего сезона, ведь иммунитет вырабатывается через две недели ", - объясняет врач.

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В Украину завезли препараты "Ваксигрип тетра", производства французской компании "Санофи пастер" и "Джис фл" с корейского предприятия "Грин Кросс Корпорейшн". Цену определят аптечные сети. Стоят примерно 200-300 грн. Бесплатные для детей и медиков.

Перед процедурой следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать аллергии. Вакцину покупают в аптеке, а прививки делают в больнице.

Когда вакцины еще не было, а вы уже заразились вирусом, не сбивайте температуру до 38 градусов. Чем она выше, тем лучше организм борется. Снижая ее - ослабляет иммунитет.

Больничные планируют перевести в электронную форму. Тогда украинцам не придется идти в больницу. Закрыть больничные можно будет онлайн.

"Полностью перевести больничные в электронную форму на этом этапе не удастся. Но мы сможем сделать электронный учет этих больничных и за счет этого избавимся от такого явления, как подделка больничных.

Автор: Екатерина Романчук
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