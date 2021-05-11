"Глобальная угроза" - обнародовали новые данные об индийском штамме Covid-19

Ранее индийский штамм имел статус "вариант интереса". Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения дала индийскому штамму коронавируса новый статус.

Он имеет тройную мутацию и высокую скорость распространения. Его назвали "глобальной угрозой", заявила руководитель подразделения по новым болезням и зоонозов в ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает телеканал CNBC.

По данным ВОЗ, индийский штамм может быть устойчивым к средствам защиты и вакцинам. Кроме этого, он быстрее распространяется и приводит к большему количеству летальных случаев.

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"Мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне. Несмотря на то, что некоторые предыдущие исследования показали повышенную передачу, нам нужно гораздо больше информации об этом варианте вируса", - говорит Ван Керкхове.

Ранее индийский штамм имел статус "вариант интереса". 11 из 24 пациентов после выздоровления потеряли глаз, а шестеро - умерли.

В Индии распространяется неизвестная инфекция - "черный грибок". Этот симптом появляется у тех, кто болеет или уже перенес Covid-19. Мукормикоз, известный также как "черная плесень", поражает головной мозг, легкие и носовые пазухи зараженных.