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вторник, 06 августа 2019 15:04

Главный кандидат на должность Супрун ответил на слухи о назначении

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Главный кандидат на должность Супрун ответил на слухи о назначении
Радуцкий не будет министром здравоохранения. Фото: politeka.net

Михаил Радуцкий, основатель сети клиник "Борис", заявил, что не будет министром здравоохранения.

Свое потенциальное назначение на эту должность он назвал самой большой ошибкой команды Владимира Зеленского, пишет НВ Бізнес.

"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Кучма. Но я не видел соответствующей программы ", - сказал он.

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Радуцкий хочет работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.Он считает, что, прежде всего, нужно, чтобы Верховная Рада приняла 65 законопроектов за 6 месяцев.

До 1 сентября Радуцкий хочет представить аудит медицинской реформы, которую планируют продолжить реализовывать.

"Если через 2 года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить 10-15 миллиардов долларов" - заявил он.

Советник президента Михаил Радуцкий заявил об отличиях в течении болезни у представителей разных рас. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун это опровергла.

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