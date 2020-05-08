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пятница, 08 мая 2020 11:12

Где в Украине делают больше всего тестов на коронавирус

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Где в Украине делают больше всего тестов на коронавирус
Больше всего людей тестируют в Черновцах. Фото: pixabay

Больше всего ПЦР-тестов на коронавирус в Украине проводят в Черновцах.

Где очень большое количество заражений, соответственно, там и тестируют больше, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Больше всего тестов сегодня делается в Черновцах, Тернополе, в Винницкой лаборатории, Херсоне, Черкассах ... Конечно такая ​​нагрузка обусловлена количеством заболеваний. В этих областях количество заболеваний очень велико", - заявил Степанов.

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По его словам, ПЦР-тестирование могут проводить более трех дней.

"Нагрузка в лабораторию иногда большая и ПЦР-тестирование иногда ждут до 3-4 дней", - добавил он.

Парламент принял за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное обязательное тестирование граждан на коронавирус. Законопроект также должен позволить повысить оплату медработников в период самоизоляции.

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