Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19

Парламент принял за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное обязательное тестирование граждан на коронавирус.

Инициативу №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19" поддержали 336 парламентариев.

Законопроект также должен позволить повысить оплату медработников в период самоизоляции.

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Авторы документа создали инфографику изменений, которые в нем прописаны.

В Украине с начала пандемии лабораторно подтвердили 13 691 случай заболевания Covid-19. Из них 340 - летальные.