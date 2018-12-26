Где в Украине чаще всего болеют корью

Больше всего корью болеют на Западной Украине. Фото: misto.news

С начала года корью в Украине заболели 52 349 человек.

Из них 19 349 взрослых и 33 000 детей. За прошедшую неделю заболели около 3 тысяч человек. Большинство из них - дети, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего больных оказалось в тех областях, где уровень вакцинации является наименьшим.

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Самые высокие показатели заболеваемости зафиксировали во Львовской (11429 человек), Ивано-Франковской (5420 человек), Закарпатской (4621 человек), Тернопольской (3513 человек), Винницкой (3211 человек) и Черновицкой (3182 человека) областях.

С начала года от осложнений кори умерло 16 человек: 12 детей и 4 взрослых.

На прошлой неделе в Одессе от осложнений кори умер ребенок. Ему было 1 год и 3 месяца. Плановой вакцинации против кори, которую дети должны получать при достижении 1 года, ребенку не делали. Его смерть стала 16 летальным исходом от кори 2018.