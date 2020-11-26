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четверг, 26 ноября 2020 11:32

Где наибольший риск инфицироваться во время новогодних праздников

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Где наибольший риск инфицироваться во время новогодних праздников
Хождение друг к другу в гости вызывает наибольший риск инфицирования. Фото: mpmo.ru

Новогодние праздники и открытие елок в городах могут привести к резкому увеличению количества больных коронавирусом.

В таком случае необходимо принять специальные меры, чтобы люди не создавали толпы и меньше находились в закрытых помещениях, говорит эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии ТСН.

"Вирус передается в основном капельным путем, поэтому общение на улице, на свежем воздухе не несет таких больших рисков для заражения, как общение в закрытых помещениях, в частности в магазинах, где скорее всего будет много людей. Поэтому замечательная инициатива убрать фудкорты, это сократит контакты, время пребывание на одном месте большого количества людей в тех же палатках или под навесами", - пояснила Сояк.

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Обычные прогулки на улице и походы на каток не несут больших рисков, потому что люди на достаточно большом расстоянии друг от друга. В то же время врач обеспокоена предстоящими походами в гости во время праздников.

"Но, к сожалению, это страна контролировать никак не может, поэтому остается надеяться на ответственность каждого человека за свою семью, потому что как раз такое пребывание друг у друга в гостях более рискованное, чем просто поход на елку. Хождение друг к другу в гости вызывает наибольший риск инфицирования", - сказала эксперт.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15 331. Из них детей - 659, медработников - 606. Всего, по состоянию на утро 26 ноября, имеем 677 189 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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