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среда, 29 апреля 2020 12:26

Франция отмечает положительную динамику в борьбе с Covid-19

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Франция отмечает положительную динамику в борьбе с Covid-19
За сутки количество выписанных из больниц Франции на 571 человека превысило число тех, кто нуждался в госпитализации. Фото: pixabay

Почти 90 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в больницах во Франции.

Количество людей, которые побороли болезнь, растет, сообщает Sante publique france.

28 апреля в стране подтвердили 126 835 случаев инфицирования коронавирусом; 23 660 человек умерли (338 в течение суток); 4387 человек еще в реанимации; 74 покинули отделения интенсивной терапии, 46 886 пациентов выписали из больницы после выздоровления.

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Министерство солидарности и здоровья страны отмечает положительную тенденцию, когда за сутки количество выписанных из больниц на 571 человека превысило число тех, кто нуждался в госпитализации.

В то же время Генеральное управление здравоохранения Франции отмечает, что в стране более 2 недель наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества больных Covid-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

"221 пациента реанимировали в течение последних 24 часов, что подтверждает постоянное снижение, которое наблюдается более 2 недель. В палатах реанимации по-прежнему разместили 4387 пациентов с Covid-19, но за последние 24 часа зафиксировали лишь 153 новых серьезных случая. 3 недели назад их было более 7000", - написали в сообщении.

Во Франции первый этап карантина продлится до 11 мая. Далее его в облегченном режиме продлят до 2 июня. 28 апреля утвердили соответствующую национальную стратегию выхода из режима карантина.

Граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и оставлять дома только из-за насущных проблем, которые четко определены правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.

За нарушение режима - штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более 4 нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до 6 месяцев.

В Испании сообщили о низком уровне смертности от коронавируса за срок больше месяца. Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели. Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ​​ранее. Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает число новых инфицированных. За сутки выздоровели 3024 человека, а вирус обнаружили у 1729 человек.

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Дата
29
апреля

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