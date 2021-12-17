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пятница, 17 декабря 2021 13:17

"Фармак" выпустил новую диетическую добавку для укрепления детского иммунитета

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Компания "Фармак" представила новую диетическую добавку для детей, которая содержит комплекс витаминов, необходимых для поддержания сил организма в зимний период, – "ПАМП для детей" со вкусом голубики и ягодного микса.

Для поддержания детского иммунитета врачи часто назначают витамины С, D3 и цинк, но каждый препарат представлен в аптеках страны отдельно. Фармак отследил желание потребителей и предложил рынку комплексное решение.

"ПАМП для детей" содержит необходимые элементы для укрепления иммунитета, что очень актуально во время гриппа и пандемии коронавируса.

Витамин С – мощный антиоксидант с выраженными противовоспалительными свойствами. Он имеет противовирусный эффект, в том числе против вируса гриппа, угнетая его размножение.

Витамин D3 – ранее известный преимущественно благодаря своему влиянию на костный гомеостаз и усвоение кальция, последние же открытия все больше подчеркивают его особое значение для нормальной работы иммунной системы.

Цинк – неотъемлемая часть структуры и функций многих биологических ферментов, а также, как известно, проявляет мощную антиоксидантную активность в нескольких системах органов, включая легкие.

Для компании "ПАМП" стал первой шипучей диетической добавкой в продуктовом портфеле. Такая форма витаминного комплекса разработчиками выбрана по нескольким причинам. Шипучая таблетка считается наиболее удобной формой выпуска, особенно для детей, которым иногда трудно проглотить целую таблетку. Преимуществом шипучки является также скорость усвоения активных веществ.

В этом году компания также выпустила "ПАМП" для взрослых потребителей, который менее чем за год вошел в топ-10 продуктов компании по показателям продаж.
В целом компания "Фармак" производит препараты в четырнадцати терапевтических группах и ежегодно выводит на рынок около 20 новых продуктов. В настоящее время в продуктовом портфеле предприятия – свыше 400 сложнокомпонентных современных препаратов. Лекарственные средства компании представлены в Украине и экспортируются более чем в 40 стран мира.

Реклама диетической добавки. Не является лекарственным средством.
Декларация о соответствии продукции "ПАМП для детей" требованиям украинского законодательства в области пищевых продуктов от 13.10.2021 и "ПАМП" от 16.11.2021.
Производитель: АО "Фармак", 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63.
тел.: +38 (044) 496-87-87 / e-mail: [email protected] / веб-сайт: www.farmak.ua
Промокод УКР/ПРОМО/12/2021/ДД/ПАМП/ПАМП_Д/ППР/003

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Дата
17
декабря

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